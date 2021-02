“Bevera Briantea”, premiati gli agenti Curci e Sansone della polizia locale

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gli agenti di polizia locale Luca Curci e Francesco Sansone, in servizio al comando associato Bevera Briantea di Renate, Veduggio con Colzano e Cassago Brianza, sono stati premiati con attestati di riconoscenza conferiti dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La consegna è stata effettuata sabato 13 febbraio dal sindaco renatese Matteo Rigamonti e dal collega veduggese Luigi Dittonghi.

«Ai nostri due agenti, guidati dal nostro comandante Fabio Gazzaniga, va il plauso dell’amministrazione comunale, per aver adempiuto al loro dovere con impegno, responsabilità e spirito di sacrificio in questo difficile periodo di emergenza sanitaria - commenta Rigamonti - Grazie per il vostro lavoro quotidiano a servizio della nostra comunità».

