Treni, Besanino travolge un ragazzo di 18 anni a Costa Masnaga - FOTO FOTO - Incidente alla stazione di Costa Masnaga, un Besanino diretto a Milano ha travolto un ragazzo di 18 anni. Soccorsi immediati e linea sospesa.

Gravissimo incidente alla stazione di Costa Masnaga lunedì 18 novembre. Un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un treno della linea del Besanino che stava viaggiando in direzione Milano. Secondo la prima ricostruzione, il giovane poco dopo le 7.30 stava attraversando i binari per andare a prendere il Besanino per Lecco quando è stato travolto dal convoglio proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato poi trasportato proprio con l’elisoccorso in ospedale a Niguarda, le sue condizioni sono state considerate gravissime soprattutto per un importante trauma subito dalla gamba.

Inevitabili le conseguenze per la circolazione ferroviaria: i passeggeri del treno che ha investito il ragazzo sono stati fatti scendere a Costa Masnaga visto che la corsa si è interrotta e circolazione sospesa tra le stazioni di Molteno e Besana in Brianza.

«Sono possibili ritardi fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni» riferisce Trenord.

