Besana in Brianza, chef alla tavola rotonda sul futuro della ristorazione: criticità ma anche la risorsa del Km zero

Una serata al “Cenacolo dei pittori” di Villa Raverio per discutere della ripartenza del settore della ristorazione insieme a Euro Toques - Unione Europea dei Cuochi. L’evento, organizzato nella serata di lunedì in collaborazione con il periodico di settore “Italia a Tavola”, ha visto il vicedirettore del magazine, Gabriele Ancona, dialogare con i professionisti del gusto sul presente e il futuro dei ristoranti italiani e del territorio.

Dal dibattito sono emerse diverse criticità, come le difficoltà di reperire personale in un contesto provato dalla crisi e dall’importante carico fiscale in capo alle imprese in caso di assunzioni, ma anche opportunità: su tutte quella di sfruttare sempre di più le proposte culinarie a base di materie prime a chilometro zero.



Proprio per questo al termine è stata offerta una cena dimostrativa a base esclusivamente di prodotti locali, a cura dello chef di casa Antonio Consonni insieme a Enrico Derflingher.

