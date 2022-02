Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana in Brianza a caccia di un membro per il Cda della Fondazione Scola Un nuovo membro per il Cda della Fondazione Scola: il Comune di Besana in Brianza lo sta cercando.

Lo scorso dicembre il dottor Flaviano Romanò, in contemporanea con l’uscita dal Consiglio comunale, si è dimesso anche dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Scola di Brugora. Da allora il board della Rsa besanese si è trovato, per la seconda volta in due anni, di nuovo sotto organico.

L’amministrazione Pozzoli ha così aperto una manifestazione di interesse per trovare un nuovo membro del Consiglio di amministrazione, che, come previsto dallo statuto della fondazione, deve essere composto da una squadra cinque membri nominati dal Sindaco di Besana, ai quali si aggiunge il rappresentante dei sostenitori.

Chiunque fosse interessato all’incarico può presentare la propria candidatura entro le 12,45 di lunedì 28 febbraio, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA