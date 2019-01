Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bernareggio, cade un vetro all’asilo: scuola Rodari chiusa d’urgenza per controlli Martedì è caduto un vetro all’asilo “Rodari” di Bernareggio: scuola chiusa d’urgenza mercoledì e giovedì per il tempo necessario a controllare la sicurezza dei serramenti dell’edificio di via Morselli. Ferite due bidelle.

Asilo “Rodari” chiuso a Bernareggio da mercoledì 30 gennaio per il tempo necessario a controllare la sicurezza dei serramenti dell’edificio di via Morselli. La chiusura d’urgenza è stata decisa martedì dopo la caduta di un vetro che ha coinvolto anche due bidelle, di 42 e 46 anni, medicate in codice verde al pronto soccorso di Vimercate: un’ordinanza del sindaco ha imposto lo stop alle lezioni e “l’esecuzione dei controlli e delle verifiche di corretta posa di tutti i serramenti”.

La segnalazione, come si legge nell’ordinanza, è arrivata intorno alle 13.40 e riguarda un vetro di recente installazione “che, assieme ad altri serramenti, è stato oggetto di sostituzione (ottobre 2018) nell’ambito dell’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria edifici scolastici””.

La struttura, come confermato anche dal dirigente scolastico Giuseppe Alaimo, rimarrà chiusa anche per tutta la giornata di giovedì 31 gennaio. Una volta concluse le verifiche, la scuola farà poi sapere se le lezioni potranno riprendere già venerdì oppure se i piccoli alunni torneranno sui banchi solamente a partire dalla prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA