Autostrada A4: chiusure notturne per realizzare la quarta corsia dinamica Dalle ore 22 del 25 agosto alle ore 5 del 26 agosto deviazione del traffico verso Sesto S. Giovanni: obbligo di uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni per il traffico proveniente da Venezia. Tutte le novità programmate.

In autostrada A4 per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica sono previste nei prossimi giorni alcune chiusure notturne. Dalle ore 22 del 25 agosto alle ore 5 del 26 agosto deviazione del traffico verso Sesto S. Giovanni: obbligo di uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni per il traffico proveniente da Venezia. Inoltre, dalle 22 del 25 agosto alle 5 del 29 agosto, a Milano Certosa prevista la chiusura del ramo d’uscita per il traffico proveniente da Venezia - solo di notte e per 4 notti. Infine, dalle 22 del 26 agosto alle 5 del 28 agosto - solo di notte e per 2 notti, all’altezza di Sesto S. Giovanni prevista la chiusura del ramo d’ingresso in direzione Torino e la chiusura del ramo d’ingresso in direzione Venezia.

