Auto ribaltata sulla Statale 36, coinvolto anche un bambino di 3 anni Una giovane famiglia coinvolta in un incidente stradale nella serata di domenica sulla Statale 36: la loro auto si è ribaltata dopo aver colpito una cuspide.

Grandissimo spavento per una giovane famiglia coinvolta nella serata di domenica 25 aprile in un incidente stradale con ribaltamento sulla Statale 36 all’uscita di Giussano, Attimi di apprensione soprattutto per la presenza in auto di un bambino di 3 anni che, assicurato al suo seggiolino, non ha riportato conseguenze così come i genitori trasportati in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Sembra che all’origine possano esserci una errata manovra o una indecisione al momento dell’uscita: l’auto è finita contro la cuspide e si è ribaltata. Gli occupanti sono riusciti a lasciare l’abitacolo da soli.

Sul posto due ambulanze da Besana e Mariano Comense, i vigili del fuoco con due autopompe da Seregno e Carate Brianza, il carro fiamma, la polizia stradale.

I vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza della scena dell’incidente, alla polizia stradale toccherà la ricostruzione della dinamica. È successo intorno alle 20, l’uscita è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza.

Incidente Statale 36 uscita Giussano nord

