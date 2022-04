Autismo: gli appuntamenti con “Fuori Sportello” della Rodari di Seregno L’istituto comprensivo Rodari di Seregno, che è sede della scuola Polo per l’inclusione della provincia di Monza e della Brianza, con il progetto “Fuori sportello” ha ampliato le attività dello sportello autismo a tutti docenti e alle relative scuole. Gli appuntamenti di aprile e maggio.

L’istituto comprensivo Rodari di Seregno, che è sede della scuola Polo per l’inclusione della provincia di Monza e della Brianza, con il progetto “Fuori sportello” ha ampliato le attività dello sportello autismo a tutti docenti e alle relative scuole. L’ampliamento riguarda il coinvolgimento e il supporto alle famiglie di studenti con disturbo dello spettro autistico e la diffusione di una cultura sull’autismo finalizzata alla sensibilizzazione del territorio.

Tra le azioni del progetto, fornite gratuitamente, figurano: formazioni tematiche online; sportello psicologico per familiari, in funzione da maggio; gruppi di lavoro pratici, con inizio dal prossimo settembre. Queste ultime azioni saranno curate dall’associazione Cascina san Vincenzo di Concorezzo.

Per quanto riguarda le “formazioni tematiche”, l’argomento fissato è “accompagnamento ai passaggi di ciclo: aspettative, risorse e timori”, in programma mercoledì 27 aprile, dalla 18 alle 20, che ha come obiettivo quello di fornire spunti di riflessione su come le proprie aspettative e timori possano influire sulla percezione della qualità del cambiamento.

Co-costruire degli strumenti utili al genitore per accompagnare, nella quotidianità, al passaggio, con tema:” tempo libero e qualità della vita: nella scuola e oltre la scuola”. Un argomento che offre la possibilità di acquisire idee e strumenti per la gestione del tempo libero del proprio figlio “con” il proprio figlio e fornire indicazioni sulla gestione dei dispositivi elettronici nel tempo libero, incontro in programma mercoledì 4 maggio dalle 18 alle 20, con la formatrice Alessandra Ballarè. Destinatari primari i genitori di alunni con disturbo dello spettro autistico iscritti ai diversi ordini di scuola e aperto anche a docenti ed educatori interessati (per l’iscrizione)

Lo sportello psicologico per familiari che inizierà a maggio ha come obiettivi quello di accogliere i pensieri e le emozioni dei genitori; Riconoscere i pensieri irrazionali e disfunzionali al fine di ridurre il distress; individuazioni di soluzioni in linea con i propri valori e obiettivi. La consulenza può essere richiesta via web. Per ulteriori informazioni lo Sportello può essere contattato all’indirizzo: [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA