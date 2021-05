Luciano Caspani davanti alla sede della sua azienda, in occasione della partenza della Coppa Agostoni di ciclismo (Foto by Gianni Radaelli)

Assolombarda: Luciano Caspani, della Cleaf di Lissone, nuovo presidente del gruppo Design e Arredo dell’associazione È stato eletto in seguito alla nomina di Gianni Caimi, della Caimi Brevetti di Nova Milanese, precedente presidente, alla guida della sezione di Monza di Assolombarda

In seguito dell’elezione di Gianni Caimi a Presidente della sede di Monza di Assolombarda, il Gruppo Design e Arredo dell’associazione degli industriali di Milano, Monza, Lodi e Pavia ha eletto le nuove cariche.

Presidente del Gruppo: Luciano Caspani (presidente Cleaf spa di Lissone). Vice presidente e membro del Consiglio generale: Pierfabio Garavaglia (Status srl). Vice presidente del gruppo Matteo Galimberti (flexform spa)

Luciano Caspani insieme al fratello Fausto e al padre Agostino nel 1975 fonda Cleaf (Caspani Luciano E Agostino Fausto), azienda di commercializzazione di pannelli in legno per il rivestimento dei mobili. Cleaf è un’azienda di riferimento per le superfici e le soluzioni innovative per il settore dell’arredo e dell’interior design.

