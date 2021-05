Assalto al bancomat a Nova Milanese: residenti svegliati dal botto, ladri in fuga Sono in fuga i ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno sventrato la cassa automatica dell’agenzia di Ubi Banca di via Brodolini a Nova Milanese.

Sono in fuga i ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno sventrato la cassa automatica dell’agenzia di Ubi Banca di via Brodolini a Nova Milanese. La squadra è entrata in azione attorno alle 3 del mattino del 22 maggio: con dei cavi legati al mezzo pesante con il quale erano arrivati nel parcheggio di via Brodolini, hanno divelto la vetrina e hanno immediatamente preso d’assalto il bancomat. In pochi secondi lo hanno fatto saltare impossessandosi del denaro all’interno. Nel breve volgere di pochi minuti avevano già ultimato l’opera di scasso e di asportazione delle banconote, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

I residenti dei palazzi sopra la banca e la farmacia sono stati svegliati inevitabilmente dal fragore della spaccata ma quando si sono resi conto di ciò che stava succedendo, il gruppo di malviventi era già sparito.

NOVA - ASSALTO CASSA UBI BANCA la cassa sventrata prima della pulizia

(Foto by Pier Mastantuono)

Sul posto i carabinieri della locale caserma e di Desio che hanno effettuato i rilievi e hanno acquisito le immagini della video sorveglianza. La giornata di sabato è servita per ripulire sommariamente la zona, che dopo il raid appariva in condizioni disastrate con pezzi di muratura e di vetro dappertutto. Il vano della cassa è stato messo in sicurezza solo a pomeriggio inoltrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA