Asfaltature in serie a Carate Brianza: ecco tutte le vie interdette al traffico Una lunga serie di strade sarà interdetta al traffico automobilistico, a Carate Brianza, per permettere una serie di lavori di asfaltatura.

Da martedì 26 ottobre e fino al 9 novembre, sono in programma a Carate dei lavori di asfaltatura che interesseranno una serie di strade. Come disposto dall’ordinanza (n° 176) firmata dal responsabile della polizia locale, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, affidati all’impresa Saimp srl di Tradate, sulle vie interessate verrà istituito il senso unico alternato, regolato dalla presenza di movieri o da un impianto semaforico, oltre al divieto di sosta con rimozione coatta.

Queste le strade interessate: via Battisti, via Bixio, via Bonomi, via Borgo San Dazio, via Borromeo, via Borsieri, viale Brianza, via Catullo, via Cascina Veduggio, via Cimabue, via Colombo, via Custoza, via Della Valle, via Fiume, via Foppe, via Magellano, via Magenta, via Mosè Bianchi, via Palestro, via Palermo, via Parini, via Pascoli, via Dei Pioppi, via Rivera, via San Michele al Carso, via Schweitzer, via Tagliamento e via Volta.

