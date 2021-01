Arcore, “Rocce e crepe della memoria”: l’incontro in streaming tra il prof e lo studente Appuntamento arcorese per la rassegna “Parole di Memoria” dedicata al giorno della Memoria e promossa dalla Provincia di Monza e Brianza. Venerdì 22 gennaio c’è la conferenza in streaming “Rocce e crepe della memoria” con il professor Raffaele Mantegazza e lo studente Francesco Sacchetti (ore 9).

La rassegna “Parole di Memoria” dedicata al giorno della Memoria promosso dalla Provincia di Monza può contare sul contributo di Arcore. Venerdì 22 gennaio a partire dalle 9, sulla pagina Facebook della Provincia MB, c’è la conferenza “Rocce e crepe della memoria”, un dialogo tra generazioni con il professor Raffaele Mantegazza e lo studente Francesco Sacchetti a cura dell’amministrazione comunale di Arcore e della sezione Anpi di Arcore.

«Sono sempre stata convinta dell’importanza della memoria. Ricordare è importante, ci aiuta a conoscere il passato e ad imparare da esso. Questo vale ancora di più per i giovani, che dobbiamo educare alla memoria, a non essere indifferenti – ha commentato l’assessore alla Cultura di Arcore Paola Palma - Per questo motivo come amministrazione comunale di Arcore siamo felici e orgogliosi di fare la nostra parte, partecipando a questo progetto, dedicato al tema della Memoria della Shoah e della Deportazione, all’impegno della Provincia di Monza e Brianza a costruire una rete tra i Comuni con l’adesione al Comitato Pietre di inciampo, il primo a valenza provinciale in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA