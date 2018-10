Arcore: i menu delle scuole dell’obbligo in una app, è il “Menu chiaro” Da questa settimana tutti i menu delle scuole dell’obbligo di Arcore sono in una web app in virtù dell’attivazione del servizio “Menu chiaro” di CirFood. Non solo il menu del giorno, ma anche gli ingredienti con cui è stato preparato il piatto e altre informazioni.

Tutti i menu delle scuole dell’obbligo di Arcore in una web app consultabile. È la novità della settimana in virtù dell’attivazione del servizio “Menu chiaro” di CirFood che serve i plessi arcoresi. A disposizione delle famiglie non solo il menu del giorno, ma anche gli ingredienti con cui è stato preparato il piatto e il valore nutrizionale e calorico del pasto. In più le indicazioni per calcolare l’indice di massa corporea e qualche consiglio di educazione alimentare (per esempio come distribuire le quote di energia durante la giornata, le porzioni o i consigli della società italiana di pediatria). Il servizio era già stato adottato da altri Comuni in Italia: dal 4 ottobre copre anche Arcore.



Arcore, scuola: web app Menu Chiaro

