Arbitri, raduno natalizio (con premi e riconoscimenti) per la sezione Aia di Seregno La sezione Aia di Seregno ha tenuto il consueto raduno natalizio, distribuendo premi e riconoscimenti ai soci.

A due anni dal 90esimo di fondazione, la sezione Aia di Seregno che si avvale di trecento associati, venerdì 10 dicembre, in un locale di Novedrate, ha ripreso il tradizionale raduno natalizio, culminato con una cena. È stata l’occasione per tracciare il bilancio dell’attività annuale, ma soprattutto consegnare dei riconoscimenti ai tesserati che si sono maggiormente distinti durante le recenti stagioni agonistiche. Il nuovo presidente di sezione Stefano Annoni, ha ricordato che impegno, dedizione e passione sono fondamentali per dirigere al meglio le gare. Parecchi gli ospiti della serata: Alberto Zarioli, componente comitato nazionale Aia, che lunedì 6 dicembre ha ricevuto la “stella d’argento” del Coni per l’impegno dirigenziale all’interno dell’associazione; Rossana Di Lorenzo, responsabile del Cra regionale; Renato Faverani, vice presidente settore tecnico; Federico Rizzo, associato e responsabile C5 del Cra Lombardia; Marco Rovelli, presidente sezione Aia Monza; Ermanno Redaelli, presidente delegazione Figc di Monza, Matteo Medici, responsabile del centro federale territoriale Gigc di Verano Brianza; Adriano Fratus, delegato Lega Pro.

Santino Aceti, presidente onorario sezione di Seregno, premiato per i 50 anni di appartenenza all’Aia

Per i soci che hanno raggiunto i 25 anni di presenza nell’associazione e per quelli che si sono distinti nelle ultime due stagioni , hanno ricevuto un riconoscimento: Cristian Brasi, presidente dell’ultimo quadriennio e per quello che ancora attualmente continua a fare per gli associati seregnesi; Paolo Bonfanti, Ivan Di Monte, Leo Russo; Emiliano Sironi (presidente Vis Nova) quale ringraziamento per la disponibilità dimostrata nei momenti di emergenza e la possibilità di continuare a svolgere allenamenti; Matteo Pettinari, arbitro Ots (organo tecnico sezionale) transitato al Cra (comitato regionale arbitri) ; Cristian Favaro, arbitro Ots transitato al Cra; Marco Sicurello, AA ( assistente arbitro) inserito alla Can; Genesio Cesana, presidente del collegio dei revisori di sezione, per la lunga e prestigiosa carriera, conclusa, dal punto di vista tcnico, alla fine della stagione 2020-21; per i preziosi insegnamenti, oltre ad aver ricoperto la carica di presidente di sezione dal 1994 al 2004, sia durante il periodo in cui è stato OA dal 1987 al 2021. Santino Aceti, presidente onorario, al quale è stata consegnata la pergamena dell’Aia per i 50 anni di appartenenza all’associazione.

