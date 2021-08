Aperte ad Agrate le pre iscrizioni al pedibus per il prossimo anno scolastico Aperte le pre iscrizioni al pedibus ad Agrate. Ecco come fare per potersi accreditare al servizio.

Sono aperte le preiscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 al pedibus di Agrate, un modo sicuro, ecologico e divertente, rivolto agli alunni della scuola primaria, che consentirà loro «di raggiungere a piedi la scuola, insieme e in sicurezza, accompagnati da adulti volontari; un progetto utile per promuovere l’autonomia dei bambini, la socializzazione e il rispetto dell’ambiente e una piacevole occasione di incontro per bambini e genitori» commentano dal municipio. Questo progetto promosso dall’amministrazione comunale conta sulla collaborazione del Centro Sulè con cui è stata rinnovata la convenzione per i prossimi tre anni. I genitori degli alunni interessati sono invitati a presentare domanda di preiscrizione online a QUESTO LINK . Preiscriversi sarà facile: occorrerà inserire i dati anagrafici dell’adulto e del bambino, scegliere il percorso, il punto di raccolta, i giorni della settimana e la tratta. L’iscrizione si intenderà accettata solo dopo conferma da parte dell’ufficio Pubblica Istruzione.

Le preiscrizioni resteranno aperte fino al 19 settembre. I genitori, i nonni, gli zii e gli amici con disponibilità di tempo al mattino o al pomeriggio, interessati a far parte del gruppo degli accompagnatori pedibus, sono invitati ad iscriversi per esprimere la propria adesione come volontari inviando una mail alla signora Giampiera Cinquanta, referente del progetto, al seguente indirizzo: [email protected] l’anno scorso il servizio era stato attivato alle scuole elementari di via Battisti ad Agrate e piazza Trivulzio a Omate con 140 alunni iscritti e 40 volontari.

