Ambulatorio sanitario comunale a Burago, sarà pronto tra un anno L’ha annunciato il sindaco Angelo Mandelli: «Sorgerà in una delle costruzioni che verranno eseguite nell’ambito di trasformazione 1 del Pgt (dietro al distributore di benzina sulla Sp215) e sarà a costo zero per il Comune»

Burago avrà un ambulatorio sanitario comunale. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Angelo Mandelli, a margine dell’ultimo consiglio comunale.

«È una novità di rilevante importanza: il paese avrà a disposizione un presidio sanitario territoriale, e in questo periodo abbiamo capito questo sia importante. - commenta il sindaco -. L’ambulatorio sorgerà in una delle costruzioni che verranno eseguite nell’ambito di trasformazione 1 del Pgt (dietro al distributore di benzina sulla Sp215) e sarà a costo zero per il Comune perché siamo riusciti a farlo rientrare nelle opere aggiunte a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte dell’operatore che realizza l’ambito. Ora struttureremo la tipologia di ambulatori che verranno inseriti. SI può pensare a un polo per i medici di base o per avere ad esempio un servizio infermieristico di quartiere. Studieremo con Ats o Asst per strutturare un progetto. L’ambulatorio sarà completamente nuovo e pronto tra circa un anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA