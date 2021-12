Albiate, il “Premio San Valerio” all’instancabile Angelo Sanvito Classe 1931, riceverà la benemerenza cittadina martedì 21 dicembre: per tutta la vita ha operato in termini di servizio a cominciare dalla valorizzazione della Sagra di San Fermo e della sezione Avis e si è distinto nella sua apprezzata attività di commerciante.

Il Premio “San Valerio”, benemerenza civica attribuita dal Comune di Albiate ai suoi concittadini benemeriti, quest’anno sarà consegnata al cavaliere Angelo Sanvito, albiatese che ha saputo donare il meglio di se stesso alla comunità e al prossimo più in difficoltà. Sanvito lega indissolubilmente il suo nome ad Albiate, per il quale ha operato in termini di servizio a cominciare dalla valorizzazione della Sagra di San Fermo e della sezione Avis, e distinguendosi a livello professionale nella sua apprezzata attività di commerciante.

Classe 1931, si è instancabilmente adoperato anche a livello internazionale per venire in soccorso delle popolazioni più diseredate e per promuovere pellegrinaggi devozionali. Marito e padre premuroso, si è dedicato al lavoro con assiduità e competenza.

«L’amministrazione municipale di Albiate - recita la nota ufficiale - riconoscendone le benemerenze, a lui conferisce il Premio “San Valerio” 2021, a conferma, come asserisce Cicerone, che «nessuna parte della nostra vita, né nelle cose pubbliche, né in quelle private, né in quelle familiari, mai dobbiamo venir meno ai nostri doveri». (De Officiis, I)». La consegna del Premio “San Valerio” ad Angelo Sanvito si terrà martedì 21 dicembre, alle 20.30, in Villa Campello, alla presenza del consiglio comunale e dell’apposita commissione che annualmente segnala all’amministrazione comunale il nome del benemerito.

