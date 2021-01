Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Il falò di Omate del 2020 (Foto by Michele Boni)

Agrate: Sant’Antonio a distanza? Ecco il kit con pane e salame d’asino per festeggiarlo a casa Niente festa con falò a Omate di Agrate Brianza, come vorrebbe la tradizione: e allora gli organizzatori hanno ideato il kit per festeggiare a casa, con pane, salame d’asino, bonarda e baci di dama.

Quest’anno non ci sarà il tradizionale falò di Sant’Antonio a Omate con l’asinello di cartapesta, ma sia Aco, che la Melonera hanno studiato un modo per fare festa a distanza. Con la prenotazione della confezione degustazione con i prodotti tipici della festa di Sant’Antonio (erano prenotabili fino a martedì 12 gennaio) scegliendo la consegna a domicilio o il ritiro in tutta sicurezza sabato 16 dicembre dalle 15 alle 18 nel cortile della chiesa di Omate.

Sarà infatti possibile gustare nel cesto che ha un costo di 12 euro pane, salame d’asino, una bottiglia di Bonarda oltre agli ingredienti per preparare i baci di dama, prodotto tipico per la ricorrenza nella frazione di Agrate. Tutto il ricavato andrà in beneficenza.

