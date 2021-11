Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Agrate Brianza: sede a nuovo e 101 anni di storia, riapre la cooperativa “Il circolo” «La sfida di oggi è attrarre sempre più giovani e poter organizzare eventi culturali proprio qui dove ci troviamo» ha detto Fulvio Sanvito, il presidente del sodalizio fondato nel lontano 1920.

Ha riaperto i battenti e festeggiato ben 101 anni la cooperativa “Il circolo” di Agrate, che sabato 6 novembre ha inaugurato la sua storica sede di via Ferrario recentemente ristrutturata. «La sfida di oggi è attrarre sempre più giovani e poter organizzare eventi culturali proprio qui dove ci troviamo – ha detto il presidente Fulvio Sanvito del sodalizio fondato nel lontano 1920 – e ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questa giornata speciale per la nostra cooperativa».

All’evento hanno preso parte molti presidenti di altre cooperative del territorio, il Centro Sulè e il sindaco Simone Sironi. È stata anche l’occasione per presentare il libro “100 anni di storia” scritto in collaborazione con l’associazione Sulè che ha ripercorso un secolo di vita della coop che aveva cominciato negli anni ’20 e ’30 a distribuire le derrate alimentari. Tutte le domeniche il circolo era un punto di riferimento per operai o contadini che si riunivano a giocare a carte, a bocce e a bere un bicchiere di vino.

Negli anni ’70 e ’80 sono nate le prime collaborazioni con le associazioni culturali del territorio. Nei primi anni 2000 è stata fatta anche una fusione tra il circolo e la cooperativa di Omate impegnata nella costruzione di case in edilizia convenzionata. Attualmente il nome completo del sodalizio è società cooperativa agricola di consumo ed edificatrice il Circolo e da 50 anni ospita al suo interno anche il sindacato della Spi-Cgil. «Ora si riparte e vogliamo coinvolgere sempre le nuove generazioni insieme a Sulè e a chi vorrà proporsi» ha concluso Sanvito durante il suo intervento.

