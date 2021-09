Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate: don Giuseppe Barzaghi insieme a don Davide Cardinale e don Giorgio Porta (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: la prima messa del nuovo parroco don Giuseppe Barzaghi Venerdì 3 settembre il nuovo parroco di Agrate, don Giuseppe Barzaghi, ha celebrato la sua prima messa nella comunità pastorale: un ricordo per il predecessore don Mauro Radice.

Debutta nella chiesa di Agrate il nuovo parroco della comunità pastorale Casa di Betania, don Giuseppe Barzaghi. Il nuovo responsabile venerdì 3 settembre ha presieduto la messa dedicata al sui predecessore don Mauro Radice recentemente scomparso, che proprio in quella data avrebbe festeggiato il suo 73esimo compleanno.

«Dobbiamo ringraziare il Signore per il dono della vita di don Mauro che ho avuto modo di conoscere 30 anni fa quando morì il suo compagno di messe don Rinaldo Dedè – ha detto don Barzaghi durante l’omelia -. Durante i funerali non ci eravamo parlati, ma qualche tempo dopo mi ero incrociato nuovamente con don Mauro che mi aveva ringraziato per essere stato vicino a don Rinaldo nei suoi ultimi momenti. Ecco questo dimostra la delicatezza e lo spessore di don Mauro».

C’è tra l’altro un legame particolare per il nuovo parroco con Agrate, perché ha confessato di aver frequentato lungamente don Gilberto Orsi, originario dello stesso paese brianzolo dove il prete 64enne sta muovendo i primi passi. «Sono contento di inserirmi in questa storia meravigliosa della comunità pastorale» ha concluso il nuovo parroco. L’ingresso ufficiale di don Giuseppe Barzaghi avverrà il prossimo 19 settembre con la messa solenne alle 11 sempre nella chiesa di Sant’Eusebio.

