Agrate: assegnato l’appalto per la nuova ciclabile, cantiere in primavera Assegnato l’appalto di Agrate per la ciclabile che collegherà il parco Aldo Moro e la vasca volano: l’assessore Valtolina conta di fare partire il cantiere in primavera.

Ad Agrate assegnati i lavori per il collegamento ciclabile tra via Cantini vicino al parco Aldo Moro e la vasca volano in primavera partirà il cantiere. Nei giorni scorsi il Comune ha espletato la gara d’appalto e ha dato l’incarico alla società Ica Strade (in via provvisoria, manca il controllo definitivo dell’aggiudicatario).

A scendere un po’ più nel dettaglio e dare anche i tempi di esecuzione dei lavori ci ha pensato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Valtolina. «Presumo che ad aprile potremmo pensare di far partire il cantiere – ha detto l’esponente della giunta Sironi -. Tra l’altro non c’è da pensare alla realizzazione di una ciclabile separata dalla strada percorsa dalle auto, ma secondo il nuovo codice della strada creeremo delle piste per le biciclette proprio lungo la carreggiata come in corso Buenos Aires a Milano».

Un esempio quello milanese che però non ha proprio accontentano tutti soprattutto gli automobilisti che molto spesso hanno lasciato la propria vettura a bordo strada invadendo la corsia riservata ai ciclisti. «Potenzieremo la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, faremo degli attraversamenti ciclopedonali rialzati – ha proseguito Valtolina – e porremo particolare attenzione a migliorare il sovrappasso che transita sopra l’autostrada A4 e conduce alla vasca volano». L’opera in sè costa circa 350mila euro e sarà sfruttata una parte dei 500mila euro di finanziamento proveniente da Regione Lombardia per il rilancio dei Comuni durante l’emergenza sanitaria favorendo progetti green. Le restanti 150mila euro sono state utilizzate per altre opere minori.

