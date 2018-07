Aggressioni e intossicazioni da alcol: sei episodi tra Monza, Vimercate, Cesano e Desio Intossicazioni da alcol e aggressioni nella notte tra sabato 14 e domenica 15 luglio con numerosi interventi dei soccorritori del 118. Da segnalare anche un incidente stradale a Brugherio con un 45enne ricoverato in codice rosso a Monza.

Intossicazioni da alcol e aggressioni nella notte tra sabato 14 e domenica 15 luglio con numerosi interventi dei soccorritori del 118. Alle 23, in via Manin, a Vimercate, un’ambulanza è intervenuta per prestare soccorso a un 18enne che ha alzato troppo il gomito. Poco dopo, in via Po, a Cesano, arrivati anche i carabinieri (oltre a un’ambulanza) per un 29enne aggredito. Nulla di grave: è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio. E’ invece stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo un 18enne assalito poco dopo mezzanotte in piazza San Paolo, a Monza. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Alle 2.15, ancora a Cesano Maderno, un’altra aggressione è avvenuta ai danni di un 43enne, in via Sardegna. Non è stato necessario il ricovero. Ricoverato in codice giallo all’ospedale di Vimercate un 23enne assalito a Burago Molgora, in vicolo Pozzo. Sul posto i carabinieri di Vimercate. A Brugherio, invece, un 45enne di Cologno Monzese è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo un incidente stradale in via San Francesco d’Assisi, le cui modalità sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monza: avrebbe perduto il controllo del suo scooter Piaggio a tre ruote finendo contro un alberto posto sul ciglio della strada. A Desio, infine, alle 6.26, una ragazza di 22 anni è stata portata all’ospedale locale per una intossicazione etilica.

(Notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA