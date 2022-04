Addio all’alpino Benito Tinti, fondatore della sezione di Agrate Brianza Gli alpini di Agrate Brianza piangono la scomparsa di Benito Tinti, scomparso a 85 anni domenica 3 aprile:. Era stato il fondatore della sezione agratese nel 2017.

Gli alpini di Agrate Brianza piangono la scomparsa di Benito Tinti. La storica penna nera milanese si è spenta a 85 anni domenica 3 aprile: Tinti era stato il fondatore della sezione agratese nel 2017. In tanti se lo ricordano girare per i bar del paese a caccia di chi aveva fatto il servizio di leva tra gli alpini per creare la sezione che ha iniziato a muovere i suoi primi passi cinque anni fa.

Martedì 5 aprile tanti gruppi alpini hanno preso parte alle esequie nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Segrate.

«Benito, come diciamo noi, è andato avanti – ha detto il capogruppo agratese Giovanni Norido - Se adesso siamo qui lo dobbiamo solo a lui e alla sua tenacia per aver voluto fondare la nostra sezione. Benito è sempre stato un alpino col cappello in testa, il tricolore in mano e un cuore grande verso tutti. Sempre pronto ad aiutare chiunque». A comunicare la scomparsa di Tinti è stata la sezione di Milano proprio domenica 3 aprile.

