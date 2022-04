Addio a Catherine Spaak: 50 anni fa il matrimonio con Johnny Dorelli Da Meda Johnny Dorelli era partito per gli Stati uniti con la famiglia e poi era tornato: quando nel 1972 sposa Catherine Spaak, morta il 17 aprile 2022, era già attore e cantante di successo. Il loro amore (che faceva “sognare gli italiani” è durato una decina di anni).

Quando tutto è cominciato lei aveva solo 23 anni e lui ne aveva otto in più, 31. Nessuno dei due era però un debuttante, né al primo matrimonio - o quantomeno storia seria: quando si incontrano nel 1968 perché Catherine Spaak viene scelta per interpretare l’adattamento televisivo di “La Vedova allegra”, diretto da Antonello Falqui, il protagonista Johnny Dorelli ha già alle spalle una relazione stabile ed è già padre (di Gianluca, avuto con Lauretta Masiero, una storia durata dal 1959 al 1968). Anche lei aveva già avuto una figlia, a soli 17 anni, Sabrina - una vicenda per lei dolorosa nata dal breve matrimonio con Fabrizio Capucci, nel 1962.

Catherine Spaak è mancata il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile 2022, e nel suo passato (come si diceva un tempo) c’è anche una storia “che fa sognare gli italiani”. Quella con Dorelli, all’anagrafe Giorgio Domenico Guidi, quando lui aveva appunto una trentina d’anni e già da metà della sua vita frequentava (e cono successo) l’ambiente discografico. D’altra parte era cresciuto a Meda, in Brianza, una cittadina alla quale è sempre rimasto legato, prima di trasferirsi negli Stati uniti a seguito di mamma e papà, il secondo un tenore che si esibiva con nome d’arte Nino D’Aurelio. D’Aurelio, appunto, che gli americani storpiano in qualcosa di simile a Dorelli, il nome d’arte che si sarebbe poi scelto.

E allora le prime incisioni a 14 anni dopo avere scoperto i crooner d’oltre oceano, le piccole parti nei film come cantante (come era frequente), il Musichiere e poi il Festival di Sanremo, che aveva formule del tutto diverse: dal 1958 al 1968 partecipa sette volte e vince spesso (in realtà vincevano le canzoni, non i cantanti), inclusa la vittora in coppia con Domenico Modugno nel 1958 con “Nel blu dipinto di blu”. A testimonianza di quel successo del giovane cantante 21enne, ci sono le foto conservate dall’archivio di Intesa Sanpaolo, gli scatti di Franco Gremignani che raccontano Dorelli accolto da una immensa piazza in festa nel febbraio di quell’anno.

Johnny Dorelli e Catherine Spaak sulla copertina di un 45 giri

Ci sono dieci anni, da lì a Spaak, di successi: la musica, i film, la televisione. Poi l’incontro con l’attrice e cantante di origine francese. Un incontro professionale (lei aveva 23 anni ma aveva già una discreta carriera alle spalle), diventato sentimentale: il matrimonio arriva nel 1972 e poi dura fino al 1979, quindi poco più di una decina di anni nel quale è anche nato il loro figlio Gabriele.

