Abio: al teatro Manzoni di Monza una serata Zelig-Colorado per aiutare i bambini

Un posto a teatro per sorridere e per dedicare una serata ai bambini. Abio Brianza, Associazione per il bambino in ospedale, invita giovedì 16 maggio al teatro Manzoni per “Ridere per sorridere”. Alle 20.45, direttamente da Zelig e Colorado, Riki Bokor presenta Angelo Pisani, Claudio Batta, Sergio Sgrilli, Stefano Chiodaroli e Nando Timoteo: la proposta è quella di uno spettacolo per divertirsi e aiutare. Prevista anche la partecipazione di Andy Bluevertigo.

Il ricavato contribuirà a realizzare un progetto ambizioso nel Centro Maria Letizia Verga all’ospedale San Gerardo di Monza, dove operano i volontari Abio Brianza. L’obiettivo è quello di attrezzare tutte le camere di un impianto video collegato in rete con la sala giochi. In questo modo anche i bambini che non hanno la possibilità di uscire dalla propria stanza potrebbero interagire con chi proporrà attività nella sala e con altri bambini in degenza. La proposta è quella di momenti ludici come tombolate e giochi di società, di feste come spettacoli di magia e compleanni e tanto altro ancora. Per i biglietti dello spettacolo, info e prenotazioni 039.23.33.653 o segreteria@abiobrianza.org o ottica Annoni, via Zucchi.

