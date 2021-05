A Vimercate zero code per vaccinarsi, ospedali della Asst Brianza: pazienti Covid ancora in calo, ora sono 80 I dati aggiornati a venerdì 28 maggio dicono -17 casi rispetto a una settimana fa. 38 i degenti a Vimercate (erano 50), 27 a Desio (31) e 15 a Carate (16). Cinque quelli ricoverati in terapia intensiva e 9 con il caschetto Cpap.

Stop alle lunghe attese al centro vaccinale Covid di Vimercate per l’inoculazione del siero. In settimana si era verificato qualche disagio per i vaccinandi per carenza di dosi, mentre venerdì 28 maggio nell’hub di via Toti non c’è stato nessun ritardo secondo quanto riferito dall’Asst Brianza con le code praticamente pari a zero perché sono state acquisite alcune dosi di siero per soddisfare tutte le prenotazioni.

Ad ogni modo in tutta la Regione si attende per questo weekend la nuova fornitura di tre milioni di sieri come aveva annunciato nelle scorse ore l’assessore al Welfare Letizia Moratti. Alcune migliaia dovrebbero arrivare proprio a Vimercate domenica 30 maggio.

Intanto altre notizie positive giungono dal fronte dei ricoveri nei tre ospedali brianzoli, continuano infatti a calare i ricoveri per Coronavirus tra Vimercate, Desio e Carate dove sono “solo” 80, secondo i dati di venerdì 28 maggio, rispetto ai 97 di una settimana fa. Nello specifico a Vimercate ci sono 38 degenti Covid rispetto ai 50 di sette giorni prima, 3 dei quali in terapia intensiva (una settimana fa erano 4) e altrettanti col caschetto Cpap (settima scorsa erano 7). A Desio sono 27 i pazienti ricoverati per Covid rispetto ai 31 di una settimana fa, 2 in terapia intensiva (la settimana scorsa erano 3), mentre 6 utilizzano il caschetto Cpap (una settimana fa erano 3). Praticamente costanti i numeri di Carate con 15 degenti rispetto ai 16 di una settimana fa. Nel nosocomio vimercatese di via Santi Cosma e Damiano ormai è solamente il reparto del Tulipano Rosso a ospitare i malati Covid, tutti gli altri dipartimenti sono liberi.

