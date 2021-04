A Vimercate il centro vaccini dell’ospedale potrebbe traslocare al vecchio Esselunga A Vimercate le vaccinazioni potrebbero avvenire, a breve, nel vecchio Esselunga, lasciando l’attuale sede all’interno dell’ospedale di Vimercate.

Il centro vaccinale Covid dell’ospedale di Vimercate potrebbe spostarsi nella vecchia sede dell’Esselunga. A dare la notizia è stato il sindaco Francesco Sartini nel consueto video settimanale. «Abbiamo avuto un incontro, alla presenza del direttore dell’Asst Trivelli, con una rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di Vimercate, che hanno confermato la volontà di mettersi a disposizione per accelerare la campagna vaccinale – ha raccontato il primo cittadino -. Abbiamo sondato numerose alternative per mettere a disposizione spazi ampi e facilmente raggiungibili e desidero ringraziare la società Esselunga che si è resa disponibile con grandissima sensibilità e collaborazione per verificare l’adeguatezza della struttura del vecchio supermercato Esselunga di via Toti, attualmente inutilizzata».

#Sindaco #VideomessaggioNel videomessaggio di oggi, il Sindaco ci comunica una notizia positiva: si registra un... Pubblicato da Comune di Vimercate su Venerdì 23 aprile 2021

Venerdì 23 aprile è stato effettuato un primo sopralluogo all’interno della struttura per le verifiche tecniche che verranno completate nei prossimi giorni e, se la possibilità verrà confermata, nelle prossime settimane potrebbe esserci il trasferimento dell’hub. «Tutti speriamo che il vecchio supermercato possa essere utilizzato come satellite del nostro ospedale, per la sua vicinanza e per le sue caratteristiche – ha concluso Sartini -. Avremo bisogno del supporto e dell’aiuto di chiunque possa dare una mano, volontari e artigiani che possano contribuire alla preparazione della struttura per far rivivere un luogo a cui la nostra città è ancora affezionata e che può rivelarsi molto utile in questa situazione».

La vecchia sede dell’Esselunga di Vimercate



L’idea di un cambio di sede del centro vaccinale era già stata ipotizzata dalla stessa Asst Brianza. In più in settimana i sindaci di centrosinistra del Vimercatese avevano scritto una lettera al governatore Attilio Fontana e al commissario per il Covid Guido Bertolaso per chiedere l’apertura di un hub in più nella Brianza Est con annessa risposta polemica della Lega. In realtà non ci sarà un centro vaccinale in più, ma lo spostamento di quello dell’ospedale cittadino probabilmente in via Toti dove è ancora in piedi il vecchio supermercato della famiglia Caprotti. Questo trasloco potrebbe portare le linee vaccinali da 6 a 15 aumentando di molto le somministrazioni del siero che da quando è cominciata la campagna massiva lo scorso 12 aprile prevede un massimo di 400 vaccinazioni al giorno toccando un totale di 5000 inoculazioni.

Il direttore dell’Asst di Vimercate, Marco Trivelli

Sempre nella giornata di venerdì 23 aprile Trivelli ha incontrato anche l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio. « Ho avuto la conferma che la nostra azienda socio sanitaria è stata affidata a un manager preparato, concreto e, soprattutto, con capacità di visione – ha detto il deputato del Carroccio -. Oggi la priorità è sostenere la campagna vaccinale e ho constatato l’ottimo lavoro per potenziare le attuali 6 linee presenti in ospedale, riqualificando una struttura privata e portando il numero delle linee a 15. Mi sono messo a totale disposizione per la parte di mia competenza e ringrazio volontari e privati che stanno già collaborando gratuitamente. Il lavoro sul territorio è la miglior risposta alle speculazioni politiche. Più avanti avremo modo di valorizzare le tante eccellenze del nostro ospedale, a partire dall’uso ultramoderno dell’intelligenza artificiale per lo screening e la cura di alcune patologie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA