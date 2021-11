A Verano Brianza ha chiuso la sezione dell’Associazione nazionale combattenti e reduci Ha chiuso i battenti, a Verano Brianza, la sezione locale dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. Quest’anno sono mancati in pochi mesi il presidente e il vice.

Chiude la sezione veranese dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. La comunicazione ufficiale è giunta in municipio alla fine della scorsa settimana.

«Ringraziamo la sezione di Verano Brianza per il prezioso contributo nell’onorare e custodire le memorie dei caduti, valorizzando i sacrifici compiuti dai combattenti per la libertà e la pace – si legge sulla pagina Facebook del Comune - Ancora grazie a tutti i soci che, nel corso degli anni, hanno sempre garantito la presenza dell’Associazione a tutte le cerimonie istituzionali e promosso le iniziative di ricordo e commemorazione dei caduti veranesi. Ci auguriamo che con l’Associazione non scompaia la memoria, perché il passato possa continuare a portare con sé grandi insegnamenti per il futuro».

Il sodalizio quest’anno aveva perso nel giro di poche settimane presidente e vice. Il presidente Luigi Viganò era mancato nel mese di gennaio, poi in marzo l’addio al vice Giovanni Bonacina.

