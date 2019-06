A Triuggio l’ottava TMB Running: correre per scoprire il territorio Correre per scoprire le bellezze naturali di Triuggio e frazioni. La Marching Band organizza per domenica 23 giugno, l’ottava edizione della “TMB Running”. Il Cittadino è presente con il gazebo.

Correre per scoprire le bellezze naturali di Triuggio e frazioni. La Marching Band organizza per domenica 23 giugno, l’ottava edizione della “TMB Running”. La manifestazione sportiva nata da un’idea di Graziella Corbo, presidente della Triuggio Marching Band e grande appassionata di corsa. In media fa registrare ogni anno circa 1.300 partecipanti: runners professionisti che partecipano al campionato Fiasp ma anche famiglie con bambini che scelgono il percorso più semplice e corridori in cerca di una passeggiata di defaticamento dopo la Monza-Resegone della sera prima.

Triuggio TMB Running

Si può scegliere fra tre diversi percorsi da 7, 14 e 21 chilometri. Tutti gli itinerari si snodano all’interno del territorio comunale di Triuggio, perlopiù si tratta di sentieri in area boschiva.



Poi, tra musicisti e famigliari, ci sono almeno una trentina di volontari al lavoro sul percorso che garantiscono attraversamenti in sicurezza sulle strade e aiutano nei punti ristoro»

Per gli iscritti più tradizionali la partenza è tra le 7.30 e le 9 dal piazzale delle scuole medie Casati di via Kennedy. Il Cittadino è presente con il gazebo dalle 6.45 fino a fine manifestazione.

I punti ristoro saranno allestiti al Ristorante Villa Biffi di Rancate e nel giardino della Fattoria Riboldi di Tregasio che offriranno ai partecipanti prodotti casalinghi. All’arrivo, alle scuole medie, anguriata per tutti e premiazione dei gruppi più numerosi. I primi 300 iscritti quest’anno in omaggio una maglia tecnica.

Triuggio TMB Running

© RIPRODUZIONE RISERVATA