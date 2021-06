A Seregno violentissimo scontro tra un’auto e una moto in via Valassina: due giovani feriti, uno è grave L’incidente è avvenuto mercoledì in tarda mattinata. Sul posto la polizia locale di Seregno, i carabinieri, due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco. Due i feriti, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 23, trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda e verde a quello di Desio.

È di due ragazzi feriti, uno in maniera grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì 23 giugno in tarda mattinata a Seregno, lungo via Valassina. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una moto Yamaha e una Lancia Ypsilon si sono violentemente scontrate all’altezza del civico 40.

Scattato l’allarme sul posto, oltre a polizia locale e carabinieri, si sono portate due ambulanze (Croce Bianca Besana e Avis Meda) oltre che un’automedica inviate dal 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Due i feriti, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 23, trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda e verde a quello di Desio.

