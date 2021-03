A Seregno un punto vaccini anti Covid nella tensostruttura di via Briantina Il Comune di Seregno ha annunciato di aver predisposto un punto vaccini anti Covid-19 nella tensostruttura di via Briantina.

Seregno avrà sul proprio territorio un punto per le vaccinazioni contro il Covid 19, la cui attività prenderà il via appena le autorità preposte saranno in grado di assicurare il quantitativo di vaccini necessario. A comunicarlo è stato, nella seduta di mercoledì 24 marzo del consiglio comunale, il sindaco Alberto Rossi, recependo alcune istanze nel merito, in particolare quella concretizzata in un’interpellanza dalla capogruppo di Forza Italia Ilaria Cerqua, che aveva lamentato la totale assenza di informazioni al riguardo.

«Oggi nella Provincia di Monza e Brianza ci sono solo sei punti dove si vaccina - ha spiegato il primo cittadino -, oltre agli ospedali ed a qualche privato. Sei punti per me sono pochissimi. Noi già il 24 gennaio abbiamo avanzato una serie di proposte, dicendoci anche disponibili a realizzare a nostre spese una tensostruttura ad hoc, ma fin qui tutto è rimasto lettera morta. Due settimane fa abbiamo registrato una possibile svolta nei nostri dialoghi con Ats ed Asst, con l’apertura all’avvio di punti di vaccinazione di prossimità. L’ipotesi ventilata è che si potesse partire già in questo fine settimana, ma appunto non abbiamo i vaccini. Il problema è questo e lo dimostra il fatto che oggi siano stati chiusi alcuni punti nella Provincia di Lecco e che altri, già annunciati, siano ancora fermi al palo».

La sede individuata, con il parere favorevole di un operatore del terzo settore coinvolto nell’iter, come il primo cittadino ha poi svelato sempre su input di Cerqua, è la tensostruttura nel perimetro della sede del plesso scolastico di via Briantina, utilizzata normalmente per la pratica sportiva.

«Ringrazio il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio per il suo benestare - ha continuato Rossi -, perché l’impianto è provinciale. Il punto servirà anche Giussano ed Albiate».

