A Lissone terminato il “Piano potature” e la storica fontana è tornata a zampillare

Piano potature 2022: pressoché terminati gli interventi previsti sul territorio dal Comune di Lissone. Le ultime opere sono state eseguite all’esterno del centro ricreativo per anziani “Colori della vita”, dove è stata effettuata la potatura delle piante esistenti e la pulizia del verde, dando nuova estetica all’area quotidianamente frequentata dagli utenti del centro anziani e dalle famiglie che si recano nella vicina piazza dei bimbi, oltre che in centro storico.

Oltre 300 le piante interessate nel complesso, da gennaio a marzo. Operai comunali e ditte specializzate hanno eseguito la potatura al Parco Liberi Tutti, in via Falcone, via Botticelli, via Marconi, via Fermi, via Pascoli, via Ponchielli, ma anche in piazza Martiri delle Foibe, via Toti/Gioberti, viale Martiri della Libertà via Pacinotti, via Manzoni, via Lega Lombarda e piazza De Gasperi. Interventi eseguiti anche in via don Monolo, via Buonarroti, negli spazi in uso alla Pro Lissone Calcio ed in piazza IV Novembre. Qui, sempre di recente, la storica fontana di Lissone è tornata a zampillare: effettuato l’intervento di manutenzione eseguito da azienda specializzata. Sono invece in corso i lavori di manutenzione del verde della piazza stessa.

