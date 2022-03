A Lissone “Raccolta plastic free” con le scuole nel Parco Urbano Appuntamento il 20 marzo nel pomeriggio: ci saranno anche alcuni momenti di informazione nelle scuole. La raccolta avverrà in via Pepe, via Sansovino, via Segantini e in via Bottego all’altezza dell’ingresso al parco e del Laghetto.

Il Comune sostiene “Raccolta plastic free”: pulizia straordinaria del Parco Urbano di Lissone con il coinvolgimento delle scuole. Domenica 20 marzo, dalle 14.30, si terrà “Raccolta plastic free”, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sui devastanti effetti derivanti dall’abbandono di rifiuti nell’ambiente e sull’utilizzo scorretto dei prodotti monouso di plastica.

Una sensibilizzazione che avverrà tramite una specifica raccolta di rifiuti, a cui si affiancheranno anche alcuni momenti di informazione nelle scuole che verranno poi coinvolte nell’iniziativa “open air”.

L’azione di pulizia e riqualificazione ambientale si concentrerà sul parco urbano, ed in modo particolare in via Pepe, via Sansovino, via Segantini e in via Bottego all’altezza dell’ingresso al parco e del Laghetto. Qui, con guanti e sacchetti, le squadre al lavoro andranno a caccia di plastica (ma non solo, purtroppo…) che è stata abbandonata senza alcun rispetto verso l’ecosistema esistente.

Tutti i cittadini potranno partecipare registrandosi gratuitamente sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/94; in questo modo verrà attivata automaticamente anche la copertura assicurativa. Ci sarà anche la possibilità di presentarsi all’evento senza pre-iscrizione, effettuando l’iter di registrazione sul posto.

A tutti i partecipanti è richiesto di presentarsi muniti di guanti e scarpe comode. Il Comune di Lissone, in collaborazione con Gelsia Ambiente, fornirà i sacchi per il conferimento dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica.

