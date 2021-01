Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone luminarie accese (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A Lissone luminarie natalizie ancora accese, il Comune: «Tolte a breve» Creano l’atmosfera anche se il Natale ormai è passato da un pezzo e qualcuno suggerisce di colorarle a tono con la zona in cui si trova la Lombardia. Sono le luminarie di Lissone ancora accese a metà gennaio: tolte a breve, dice il Comune.

Creano atmosfera, sono belle da vedere e alle volte donano luce anche in punti della città che evidenziano carenze strutturali o registrano guasti ai pali dell’illuminazione pubblica. Tuttavia, a qualcuno è apparso quantomeno curioso che le luminarie natalizie siano accese ancora al 16 gennaio. Secondo diversi cittadini sarebbe uno spreco.

Succede a Lissone dove le vie dello shopping (e non solo) a metà gennaio sono illuminate dalle decorazioni natalizie. Un fatto che fa storcere il naso a chi pensa che sia uno spreco di denaro pubblico.

Le festività sono terminate da una decina di giorni e se c’è chi parla di ritardo del Comune, non manca chi sul web lascia un commento attualizzandolo al momento storico. “Potrebbero metterle rosse, arancioni o gialle a seconda della zona in cui siamo”.

Dal Comune fanno sapere che a breve le installazioni verranno tolte.

