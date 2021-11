A Carate Brianza luminarie di Natale anche ad Agliate e a Costa Lambro Le luminarie di Natale anche nelle frazioni: a Carate Brianza il Comune ha deciso di addobbare anche Agliate e Costa Lambro.

Per la prima volta non sarà solo il centro di Carate ad essere illuminato per rendere più coinvolgente l’avvicinarsi del Natale. Anche le frazioni di Agliate e Costa Lambro potranno vivere l’atmosfera della festa non solo nelle abitazioni private. Al fine di valorizzare il tessuto urbano e commerciale del centro storico di Carate Brianza e delle piazze principali delle due frazioni, l’amministrazione comunale ha affidato l’appalto per la fornitura delle luminarie per i prossimi tre anni alla ditta “Seghieri” di Cusano Milanino, specializzata nella progettazione e realizzazione di luminarie natalizie.

Un appalto da 56.120 euro per il triennio 2021-2024 per il quale è stata stanziata a bilancio la cifra di 41.480 euro. La restante parte della somma, 12 mila euro (più iva), sarà finanziata da un contributo straordinario che la Banca di credito cooperativo di Carate Brianza ha corrisposto ai commercianti caratesi tramite l’associazione territoriale Alta Brianza–Confcommercio.

L’allestimento luminoso delle strade cittadine comprende 120 decori frangia, tre grandi stelle comete che illumineranno piazza Cesare Battisti, piazza IV Novembre e la Basilica Di Agliate, e la realizzazione e posa di una nuova scritta “Buone Feste da Bcc”, con loghi.

