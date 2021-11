A Besana in Brianza è tutto in pronto per la nascita della web radio Un corso per far partire la nuova web radio: si terrà a Besana in Brianza da martedì 23 novembre.

A partire da martedì 23 novembre partirà il corso per il progetto “Web Radio”, dedicato a tutti i ragazzi di Besana che vorrebbero provare a vivere l’esperienza di fare radio, facendo sentire la propria voce. L’iniziativa prevede un corso preparatorio, che avrà luogo nel sottotetto di Villa Filippini in 4 serate e una serie di laboratori che si svolgeranno in collaborazione con alcuni educatori specializzati a Valle Guidino, in una sede interamente dedicata a questo progetto.

Il primo corso, dal titolo “L’universo della radio”, in programma martedì 23 novembre, sarà incentrato sugli elementi base della radiofonia, dal clock fino ai programmi e al palinsesto. Seguirà, il 30 novembre, l’appuntamento “Lo speaker” dedicato alle tipologie e stili di intervento e ai “segreti” della conduzione radiofonica. Il 14 dicembre, con “Il bello della diretta”, i giovani besanesi potranno, invece, apprendere le tecniche di improvvisazione radiofonica. L’ultimo corso, “Il format”, è in programma l’11 gennaio e verterà sul processo che consente la trasformazione di un’idea a una trasmissione radiofonica.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata ogni martedì dalle 20.15 alle 22.15 direttamente presso il sottotetto di Villa Filippini, in via Viarana 14.

Per avere maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA