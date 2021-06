A Besana il Covid cancella (per la seconda volta) “Brugora in festa” “Brugora in festa” è stata cancellata, per il secondo anno consecutivo, dalla pandemia di Covid.

A causa del persistere della pandemia, è stata annullata, per il secondo anno consecutivo, “Brugora in festa”, la manifestazione patronale che avrebbe dovuto tenersi a giugno. Un appuntamento particolarmente atteso e amato dagli abitanti della frazione, che animava la piazza con un ricchissimo calendario di iniziative, tra serate musicali, spettacoli, animazioni per i più piccoli e aperitivi. «Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti gli sponsor, gli artisti, i fornitori, soprattutto a tutti i volontari e a tutta la gente partecipante, per l’aiuto e il supporto alla Festa di Brugora. A tutti un arrivederci, speriamo al prossimo anno, nella più assoluta sicurezza, per tornare a festeggiare insieme. Buon vaccino e buone vacanze a tutti» hanno commentato gli organizzatori dell’evento, invitando i cittadini a partecipare alla messa all’aperto che si terrà in piazza alle ore 10.30 di domenica 27 giugno, in occasione della Festa di San Pietro e San Paolo di Brugora.

