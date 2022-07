Sabato a Solaro sarà Notte bianca: l’edizione numero 11 di “Nessun dorma”, eventi e musica

Un motoraduno, i giochi artigianali della tradizione, il concerto dei Radio Star e molto altro, con il coinvolgimento delle associazioni culturali e sportive e delle attività commerciali del territorio. Questo sarà la Notte bianca di Solaro, in programma per sabato 30 luglio, a partire dalle 19. Giunta all’undicesima edizione, l’iniziativa Nessun dorma prevede un ricco programma di eventi, a partire da quelli organizzati direttamente dal comune: si comincia alle 20 con la consegna ed inaugurazione della nuova auto elettrica del servizio di car sharing E-Vai, mentre alle 22 è in programma il concerto di musica anni ’70, ’80, ’90, sul palco allestito davanti alla Villa Borromeo.

Notte bianca di Solaro: ludoteca a cielo aperto e street food

Per tutta la serata, in via Borromeo ci sarà una ludoteca a cielo aperto con l’associazione culturale e artigiana Il Tarlo, mentre in piazza Libertà il motoraduno con percorsi prova adatti a tutti del 117 Racing Team. E poi le attrazioni varie, dalle prove di parkour allo street food regionale e internazionale. «Finalmente, dopo due anni, ritorna uno degli eventi più attesi dai cittadini», dice l’assessore alla Cultura Monica Beretta. «Una manifestazione che si arricchisce del contributo dei cittadini che attraverso le loro esperienze e successi provano a far conoscere il loro mondo su due ruote ai solaresi nel motoraduno organizzato in piazza. Troveremo anche esibizioni di parkour e aree gioco per bambini. Una serata d’estate da passare all’aperto. Un grazie speciale ai volontari, associazioni e commercianti che stanno dando una mano per la buona riuscita della manifestazione».

Notte bianca di Solaro: aiuto al commercio di vicina

Riguardo al coinvolgimento dei commercianti, aggiunge il consigliere comunale delegato Davide Panetti: «Abbiamo iniziato con i colloqui con i commercianti per attivare tutto l’iter già in primavera, visto che si tratta della prima riproposizione di un evento tradizionale dopo gli anni della pandemia. Non è un momento facile e non lo sarà nemmeno al termine dell’estate, ma eventi come questo possono aiutare a far incontrare nuovi clienti e riavvicinare i cittadini solaresi al commercio di vicinato, una delle finalità che ci eravamo posti ad inizio mandato». Si andrà avanti sino a tarda notte con eventi per tutti i gusti, con i banchetti e gli stand delle associazioni e con tantissimo cibo, comprese le specialità internazionali proposte dagli appassionati fuochisti.