Winter Triathlon: Ricca e Ricca sul podio a Cogne

Fondisti brianzoli sul podio di Cogne dove si è svolto il “Gran Paradiso Winter Triathlon” che prevedeva due giri di corsa di 1.500 metri, tre giri in mountain bike da 2mila e infine due giri di sci di fondo da 2.5 km, ovviamente tutto su neve.

In Valle d’Aosta molto bene Guido Ricca che ha conquistato il primo posto nella categoria M3 (crono 45’00”). L’atleta è tesserato al Gs I Camosci ma poiché la società di Seregno non è iscritta alla Fi.Tri. nelle gare multidisciplinari gareggia per altre associazioni. Tra l’altro Guido Ricca giusto un anno fa, sempre a Cogne, aveva vinto il titolo italiano nella categoria Master M3. Alla gara inserita nel “Suzuki Winter Triathlon Circuit” ha partecipato anche uno dei miti della specialità, il campionissimo francese Nicolas Lebrun che nella sua carriera da Pro ha primeggiato sia nel winter triathlon, sia nel cross triathlon: Nicolas (crono 46’31”) si è posizionato al secondo posto tra gli M3 proprio alle spalle di Guido Ricca.

Seregno Winter Triathlon Cogne Guido Ricca primo Cat.M3

Gran Paradiso Winter Triathlon: i risultati

In campo maschile, quest’anno la lotta per il primo posto assoluto ha visto impegnati tre azzurri della nazionale di specialità. Alla fine Alessandro Saravalle (Trisports.it Team) è riuscito a precedere il campione del mondo e italiano del 2022 Franco Pesavento (Granbike Triathlon) e Giuseppe Lamastra altro portacolori di Trisports.it Team. Da segnalare il 27esimo posto assoluto ottenuto da Daniele Meroni (Tri Team Brianza di Lissone).

Paradiso Winter Triathlon Kids: vince Jacopo Ricca

Le categorie giovanili, impegnate nel Paradiso Winter Triathlon Kids in percorsi più brevi, hanno visto primeggiare Jacopo Ricca nella categoria Esordienti, mentre Luca Sestini ha concluso ai piedi del podio nella categoria Ragazzi (entrambi Gs. I Camosci).

Il Suzuki Winter Triathlon Circuit, che lo scorso 17 dicembre ha visto andare in scena il prologo di Madonna di Campiglio, continuerà con le tappe del 21 e 22 gennaio a Forni di Sopra (Ud), del 5 febbraio a Predazzo (Tn), del 18 e 19 febbraio ad Asiago (Vi) e si chiuderà il 25 e 26 febbraio a Valbondione (Bg).