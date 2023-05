Volley serie A1 femminile, impresa Vero Volley Milano al Palaverde: prenotato il match-point scudetto

E fanno due le sconfitte per la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano contro le ragazze del Vero Volley Milano che giovedì 11 maggio hanno espugnato un caldissimo Palaverde portandosi così a 3 partite a 2 nella Serie di Finale Scudetto 2022/2023 della Serie A1 femminile, prenotando il match-point tricolore sabato sera di fronte al pubblico di casa dell’Arena in quella che potrebbe essere la decisiva Gara 4 (ore 21.25, diretta Rai 2).

Con cinque ace di squadra e un grande ritmo dai nove metri soprattutto per Larson, Sylla, Orro e Thompson portano le ragazze di coach Marco Gaspari a conquistare il primo set ma le padrone di casa rientrano nel secondo e terzo parziale con grande continuità in attacco (Plummer e Haak autrici di 28 e 24 punti a testa).

Strepitose le ragazze del Vero Volley Milano, Thompson MVP

Tutto è sembrato perduto quando le venete sono state avanti anche nel quarto parziale fino al 21-19: invece il turno in battuta di Larson spiana la strada al rientro delle lombarde, che vincono il parziale ai vantaggi (super Sylla in attacco) e volano avanti al cambio di campo nel tie-break, 8-7. Poi Negretti, alternata a Parrocchiale tra difesa e ricezione, vola bene sul pallone e permette ad Orro di impostare con precisione. Ma è Thompson l’arma decisiva della Vero Volley in attacco (28 punti per lei, MVP): sfrutta gli errori delle venete per chiudere il match e portare le sue compagne a giocarsi una storica Finale tricolore in casa con la possibilità di chiudere la Serie.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 2-3 (21-25, 25-14, 25-20, 25-27, 13-15)