Volley: a Monza Mint Vero Volley vince la seconda sfida di finale con Perugia

A Monza la Mint Vero Volley pareggia la serie delle finali nazionali vincendo in casa, nel palazzetto di via Stucchi, la prima sfida contro Perugia persa in trasferta giovedì scorso. Domenica 21 aprile la squadra di Eccheli ha avuto la meglio su Sir Susa Vim in cinque set. Dopo avere vinto il primo per 25-20, ha ceduto il passo nel secondo e nel terzo per 23-25 e poi 21-25, ma Beretta e compagni hanno rialzato decisamente la testa nel quarto vincendo per 25-19 e poi hanno strappato il quinto e decisivo set per 15-11, rimandando la palla oltre la rete del prossimo turno a Perugia.

Le formazioni tornano in campo per aggiudicarsi la Superlega di volley giovedì 25 aprile in Umbria per la terza sfida di una serie che si gioca al meglio delle cinque: occorre vincerne tre per aggiudicarsi il titolo nazionale.