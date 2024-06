Vimercate: l’Ausonia Oreno chiude la stagione con una super festa

La stagione 2023-2024 sta volgendo al termine ed è tempo di bilanci anche in Ausonia Oreno e di far festa. “Certamente la stagione che si sta per concludere è stata una stagione positiva sia per numero di associati che di risultati sportivi, con una bella finale dei nostri allievi e l’accesso alle fasi finali del torneo primaverile per le nostre U10 ed U11” ha fatto sapere la società. Durante la stagione Allenatori/Dirigenti hanno fatto giocare più di 200 atleti di diverse età (da 4 a 40 anni), in campionati, tornei, amichevoli di Calcio (CSI) e Pallavolo (CSI/FIPAV).

Vimercate: l’Ausonia Oreno vicina ai 75 anni

“Oggi oltre a guardare a quello che è stato fatto in Oratorio Don Bosco occorre guardare al futuro, da

pochissimi giorni in Polisportiva Ausonia si è insediato un nuovo Consiglio Direttivo, composto da persone di “vecchia data” per dare continuità al progetto educativo/sportivo dell’Ausonia e da persone nuove che certamente porteranno tanto entusiasmo e nuove idee per rendere la prossima stagione sportiva ancora più scoppiettante e coinvolgente per ragazzi e genitori. La prossima stagione 2024/2025 porterà la Polisportiva a festeggiare il 75° compleanno e ci aspettiamo grandi cose! Come d’abitudine, per festeggiare la fine della stagione anche quest’anno, dopo il successo dell’anno scorso torna l’Ausonia Day” ha fatto sapere il sodalizio.

Vimercate: l’Ausonia Oreno e mille atleti in oratorio

La manifestazione che vedrà coinvolti circa 1000 atleti si svolgerà presso l’oratorio Don Bosco di Via Madonna 14 ad Oreno di Vimercate nei giorni 6-7-8-9 giugno.

Ci saranno diversi tornei nelle varie discipline sportive praticate in ASD Polisportiva Ausonia, Pallavolo,

Calcio a 7 e Calcio a 11. Si inizia giovedì 6 con le partite degli Allievi che si sfideranno sul campo a 11, si proseguirà venerdì 7 con il torneo “insieme in campo, un dribling per l’inclusione” che vedrà protagonisti i ragazzi della nostra squadra Special ed il torneo Volley della squadra Mista, si arriverà così alle giornate più intense della manifestazione orenese, sabato in oratorio si sfideranno le squadre U12 del Volley, le squadre U10 calcio, e quelle della U11 calcio, chiuderanno la giornata le finali degli allievi.

L’ultimo giorno, domenica 9, scenderanno in campo i “piccoli” della scuola calcio, i ragazzi della U13 calcio e le ragazze della U11 volley Durante le giornate di tornei ci saranno varie attività di intrattenimento e saranno in funzione gli stand gastronomici.

Un’occasione per passare del tempo in compagnia, divertirsi e magari decidere di diventare parte di questa bella famiglia che è l’Ausonia, da quasi 75 anni la polisportiva di Oreno.

“da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto”.