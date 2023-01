Vimercate: Daniele Galliani campione di downhill sogna i mondiali

La prima avventura in ambito sportivo è avvenuta all’età di 18 anni quando Daniele Galliani di Vimercate ha deciso di gareggiare nel motocross conquistando anche discreti risultati in prove di livello regionale. Daniele (è nato a Vimercate nel 1984) l’ha fatto fino al 2007 quando, a seguito di un infortunio alla schiena, ha dovuto abbandonare il suo sogno e passare al mondo della mountain bike per non interrompere la sua attività di sportivo. Sono bastate alcune presenze in questa disciplina per spingerlo ad abbracciare il downhill, definito come la “Formula Uno” della Mtb, e lo ha fatto da campione poichè per due volte è salito sul gradino più alto del Campionato Italiano master.

Vimercate: Daniele Galliani lascia il motocross e sale sulla bici

E’ lo stesso Galliani a spiegarlo. “Mi sono appassionato alla downhill per via dell’adrenalina che si prova nel praticarlo. Nel 2010 ho disputato le prime gare per il team Biciaio di Merate, che è tuttora il mio team, a livello regionale senza però ottenere importanti risultati. Dopo qualche anno affinando sempre di più le metodologie di allenamento, sono arrivate le prime soddisfazioni tra cui la conquista del titolo regionale. Ovviamente uno sportivo punta sempre più in alto per cui ha iniziato a gareggiare in tappe di Coppa Italia e in quelle kermesse che assegnano la maglia tricolore. Grazie all’aiuto del team, del continuo supporto degli amici, della famiglia ma soprattutto alla immensa pazienza di mia moglie che mi segue e sostiene in tutte le gare, finalmente nel 2020 ho vinto, per la prima volta, il campionato italiano assoluto, conquistando la tanto sognata maglia tricolore di categoria M2 per atleti di età compresa tra i 35 e 39 anni”.

Vimercate: Daniele Galliani e i successi sulla mountain-bike

Quindi per lei è stata una soddisfazione enorme. “Certamente. Forte di questo risultato nel 2021 mi sono ripromesso di ripetere l’impresa a livello nazionale ed anche di fare belle gare a livello Europeo. Le cose però non andarono per il verso giusto in quanto ho chiuso con il terzo posto agli assoluti d’Italia e con prestazioni sotto tono in prove di livello Europeo”. Come è riuscito a recuperare le posizioni? “Aggiungo innanzitutto che il 2022 è stato l’anno che aspettavo da tanto e senza dubbio è stata la mia miglior stagione. Dopo la delusione patita l’anno precedente mi sono allenato come non era mai accaduto durante tutto l’inverno e i frutti si son visti subito con la vittoria alla prima tappa di campionato Europeo in Croazia a Losinj e con altre buonissime prestazioni nelle successive gare che mi hanno consentito di chiudere il campionato Europeo Master per atleti Over 30 in terza posizione, con avversari i migliori riders europei. A dar un assoluto valore alla stagione è arrivata anche la conquista della seconda maglia tricolore di categoria nella gara svoltasi a luglio sulla pista di Sestriere”.

Vimercate: Daniele Galliani e il sogno mondiale

Come si sta allenando per preparare la stagione 2023? “Il primo obiettivo è quello di onorare al meglio tutte le gare alle quali prenderò anche per migliorare i risultati finora ottenuti. Prenderò parte a gare del campionato Europeo, quindi a qualche prova di Coppa Italia (in base alle concomitanze con gli altri eventi) il campionato assoluto d’Italia a Prali. Inoltre stiamo cercando con il mio team di organizzare la partecipazione al campionato del mondo master in Argentina a Cerro Bayo in Aprile”.