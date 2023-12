Trofeo Coni invernale: la brianzola Arianna Forzatti nella squadra lombarda per il fondo

A poco più di una settimana dal via dell’edizione invernale del Trofeo Coni, per la disciplina dello sci di fondo nella rappresentativa della Lombardia ci sarà anche la tredicenne monzese Arianna Forzatti, atleta affiliata alla polisportiva Team Brianza di Lissone.

Spiega Carlo Salvioni, presidente del team: “Ho ricevuto la telefonata da Cristina Bonacorsi, responsabile regionale fondo, nella quale mi comunicava che Arianna Forzatti è stata inserita nella rappresentativa lombarda che gareggia a Pragelato il 15 e 16 dicembre, nella seconda edizione del Trofeo Coni. Questa prestigiosa convocazione è frutto degli eccellenti risultati conquistati durante la scorsa stagione da Arianna in gare sugli sci. Ma non solo: ai campionati italiani di fondo, a Vermiglio in marzo, era stata la quarta fondista, nata nel 2010 e tesserata a società delle Alpi centrali Fisi, a raggiungere il traguardo”.

Per la società è un riconoscimento per l’impegno nel promuovere le discipline sportive invernali, specie tra i giovani. “È sicuramente una bella notizia e un premio di indiscusso valore per una giovanissima atleta che si impegna in uno sport molto impegnativo, e dall’altra parte certifica il lavoro che a Lissone, da tempo, stiamo portando avanti“, ha detto poi il presidente, per il quale “Arianna ha terminato in crescita la stagione di skiroll, conquistando il quarto posto nella classifica finale di Coppa Italia, e spero che questa convocazione possa darle maggior consapevolezza delle sue capacità”. Arianna e gli altri componenti della delegazione Fondo del Coni Lombardia, saranno accompagnati dall’ex azzurro Fabio Santus e dalla lissonese Valeria Pagani.

Il Trofeo Coni raggruppa le discipline invernali sci alpino, fondo, biathlon, skicross e snowboard. Ogni regione può partecipare con 8 atleti (4 maschi e 4 femmine) per disciplina. In ogni competizione, per ogni disciplina, verranno assegnati dei punti, che andranno alla propria regione. Le gare sono programmate a Bardonecchia (sci alpino e skicross), a Pragelato (fondo e biathlon) e sulle nevi olimpiche di Torino 2006. Il Trofeo Coni verrà assegnato alla regione che avrà totalizzato il maggior punteggio.