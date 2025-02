Arcieri brianzoli fantastici. Sono Tanya Giaccheri, Camilla Agrati, Maurizio Cecchetto, Lisa Mariani, che hanno conquistato il titolo di campione regionale nella gara indoor, organizzata dagli Arcieri Audax Brescia nel Palasport di Nuvolento, alla quale erano presenti ben 250 concorrenti tutti nella divisione arco olimpico e soprattutto tesserati a società della Lombardia.

Tiro con l’arco: tutte le medaglie brianzole ai campionati regionali, Tanya Giaccheri e il Bosco delle Querce

Nella categoria senior femminile, il titolo è stato conquistato da Tanya Giada Giaccheri. L’atleta di Meda in pedana con la divisa Cs.Aeronautica Militare, al termine delle sessioni di tiro ha totalizzato 567 punti, tredici in più rispetto a Sara Betta (Arcieri Voghera) seconda classificata. Tanya alla seconda vittoria individuale in questa stagione ha poi aggiunto il secondo posto nella prova a squadre dove ha gareggiato con Giorgia Rota e Chiara Pavone sotto le insegne società Bosco delle Querce Seveso.

Tiro arco Monza Cecchetto Maurizio primo posto Nuvolera 2025

Tiro con l’arco: tutte le medaglie brianzole ai campionati regionali, Maurizio Cecchetto e la Compagnia di Monza

Nei master, il titolo è stato vinto da Maurizio Cecchetto (Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza) che ha totalizzato 561 punti e superato, dopo un interessante confronto e di soli quattro punti, Stefano Gatti (Compagnia Arcieri Bresciani). Cecchetto ha poi vinto l’argento nella prova a squadre dove ha gareggiato con Simone Canzi e Massimo Valenti.

Tiro con l’arco: tutte le medaglie brianzole ai campionati regionali, Polisportiva Besanese

A impreziosire il rendiconto finale delle società brianzole in questi campionati regionali si sono aggiunte cinque medaglie vinte da atleti della Polisportiva Besanese di Besana Brianza. Innanzitutto quelle d’oro hanno gratificato l’importante prestazione di Camilla Agrati, prima nelle juniores davanti ad Alisia Tunesi (Arc.del Roccolo-Canegrate) e di Lisa Mariani impostasi nella Cat.ragazze su Viola Ferretti (Comp.Arcieri Monica-Gallarate). Inoltre, una medaglia individuale di bronzo, è stata vinta negli allievi da Alessandro Arosio.

Due le medaglie vinte dalle squadre di Besana Brianza: quella d’oro dalle ragazze (L.Mariani, Vittoria Mariani, Ludovica Bellani); quella d’argento dalle juniores (C.Agrati, Greta Ormenese, Sabrina Sala).