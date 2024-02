Tiro con l’arco: Seveso e Solaro, anche i piccoli arcieri crescono nelle gare indoor

Piccoli arcieri crescono: in attesa di gareggiare nel Grand Prix dedicato ai giovanissimi in calendario nel prossimo marzo a Cavenago d’Adda, un gruppetto si è cimentato nell’indoor organizzato dal Cus Pavia per le categorie giovanili. Al termine delle sessioni di tiro, nell’arco olimpico hanno vinto medaglie tre atlete tesserate al Bosco delle Querce Seveso: Vittoria Ciancimino (argento, Categoria Ragazze); Giorgia Bottan (argento) ed Emma Porro (bronzo) nella classe giovanissime.

Con medaglie al collo sono rientrate in sede anche quattro atlete della Compagnia Arcieri del Sole Solaro: Linda Peverelli, oro e Ylenia Zi Xuan, argento, entrambe allieve; Greta Jin Xuan Piao (oro, ragazze), Federica Gobbato (oro, arco nudo, Cat.allieve).

Seveso Tiro arco Giaccheri Graziano con un gruppetto di arcieri

Tiro con l’arco: Tanya Giaccheri alla quarta vittoria della nuova stagione

Arcieri brianzoli da protagonisti anche nell’indoor organizzato dal Gruppo Arcieri Solese a Bollate. Nell’arco olimpico, categoria seniores, Tanya Giaccheri di Meda (Cs.Aeronautica Militare) ha festeggiato la sua quarta vittoria nella stagione mentre Sabrina Tanzi (Arc.Compagnia di Monza e della Brianza) si è posizionata al terzo posto.

Altri quattro arcieri di Monza hanno vinto medaglie. Innanzitutto nell’olimpico con Maurizio Cecchetto, l’argento nei master, quindi nell’arco nudo, con i senior Nicola Gasbarro l’argento; Alessia Passoni e Francesco Sgura il bronzo. Medaglie individuali hanno premiato anche le prestazioni di cinque arcieri della Compagnia del Sole: sono i senior Francesco Toso (argento nell’olimpico); Andrea Beraldo (bronzo nel compound) e nell’arco nudo i master Gianlugi Alberti (oro), Jessica Gallinaro e M.Egidio Volpi bronzo. Simona Biella (Polisp.Bellusco Sez.Tiro con l’arco) ha vinto l’oro nell’arco nudo, master.

Tiro con l’arco: le classifiche a squadre

La superiorità degli arcieri brianzoli è emersa anche nelle classifiche finali delle squadre. La Compagnia di Monza e della Brianza ha vinto tre medaglie nel settore maschile: nell’olimpico quella d’oro i senior e quella d’argento con i master; quindi nell’arco nudo l’oro con i senior. La Compagnia Arcieri Seregno ha vinto il bronzo nell’olimpico, categoria master maschile e la Compagnia Arcieri del Sole l’oro nell’arco nudo, sezione master maschile.