Tiro con l’arco: pioggia di medaglie, la Besanese guida i successi brianzoli

Pioggia di medaglie sugli arcieri delle società Compagnia di Monza e Brianza; Arcieri del Borgia, Usmate Velate; Compagnia Arcieri del Sole, Solaro; Polisportiva Bellusco sezione tiro con l’arco e Polisportiva Besanese, Besana Brianza che nella gara interregionale al Centro Sportivo Snef Lambrone di Erba hanno vinto, complessivamente, 28 medaglie individuali.

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie, Polisportiva Besanese

Innanzitutto tredici arcieri della Polisportiva Besanese nel “3° Memorial Antonio Santambrogio” prima gara della stagione all’aperto valida anche quale quarta Tappa del Gp Giovanissimi, al termine delle sessioni di tiro sono saliti sul podio nell’arco olimpico. Nella categoria senior terzo gradino per Stefano Cassetti e negli juniores, nell’ordine, per Francesco Sinigaglia, Pietro Pedoto e Gabriele Durante che con i loro piazzamenti hanno conquistato il primo posto di squadra. Primo posto anche per la junior Camilla Agrati mentre sul podio delle allieve sono salite Greta Ormenese, Chiara Pedoto e Anna Durante. Nelle categorie giovanili primo e secondo posto nei ragazzi, per Alessandro Arosio e per Simone Sinigaglia e, nella categoria ragazze per Lisa Mariani (prima) e per Maristella Spinelli (terza). Infine terzo posto per Vittoria Mariani nelle Giovanissime.

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie, Compagnia di Monza e della Brianza

Sei atleti della società Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza sono tornati in sede con medaglie al collo: nell’olimpico, sono Mattia Amati (oro-senior), Sabrina Tanzi (argento–senior); Massimo Valenti (oro–master): nel compound, Andrea Magni (oro-senior); nell’arco nudo, categoria senior, Nicola Gasbarro (oro) e Alessia Passoni (argento).

Tiro con l’arco: pioggia di medaglie, Compagnia del Sole

Anche sei medaglie sono state vinte nell’arco nudo dagli arcieri della Compagnia del Sole di Solaro. Sono i senior Adriano Fabbian (argento), Ettore Luigi Sivieri (bronzo); i master Jessica Gallinaro (oro) e Fabio Capoferri (oro) quindi Federica Gobbato (oro-allieve) e Serena Tarantino (oro-ragazze).