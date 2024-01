Tiro con l’arco: le medaglie ai regionali di Solaro, Arco MB, Burarco Vimercate, Besanese e Bosco delle Querce

Tempo di campionati regionali lombardi per gli atleti del tiro con l’arco. Quello relativo alla specialità Arco Nudo si è disputato nel Palaoltrepò di Voghera e la Compagnia Arcieri del Sole di Solaro ha vinto un titolo individuale di categoria con Cecilia Padova (junior) e uno con la squadra della categoria master con gli arcieri Gianluigi Alberti, Ettore Luigi Sivieri, Adriano Fabbian. Questa formazione nella prova con in palio il titolo assoluto si è posizionata al terzo posto, preceduta dall’Airone di Turate e dalla squadra dell’Arco Monza e Brianza, prima classificata grazie alle prestazioni di Francesco Sgura, Roberto Pancot, Valerio Montanari rientrati in sede con al collo anche la medaglia d’argento di categoria.

Tiro con l’arco: le medaglie ai regionali, Burarco e il compound

Per la specialità compound, la gara è stata organizzata a Castelgoffredo dalla Ata Sagittario e gli arcieri della Burarco Vimercate sono stati gli indiscussi protagonisti. Infatti, la senior Valeria Giacomina Fermini ha vinto il titolo di categoria individuale, quindi quello di squadra con Giulia Pesci e Laura Perego e completata la sua performance con l’argento conquistato nella prova con in palio il titolo individuale assoluto dove è stata preceduta da Giorgia Maffioletti (Airone – Turate). Altre atlete della Burarco sono salite sul gradino più alto del podio. Sono Camilla Brioschi impostasi nella categoria junior, mentre Camilla Nardecchia vinto l’oro nella categoria allieve ha concesso il bis nella gara a squadra dove erano presenti sulle linee di tiro Martina Spinelli e Barbara Trevisanut.

Tiro con l’arco: le medaglie ai regionali, la specialità tiro olimpico

La specialità di tiro olimpico, organizzata dall’Audax Brescia, si è disputata nel Centro Sportivo di Nuvolera e la Polisportiva Besanese di Besana Brianza ha vinto due titoli: uno individuale di categoria con la junior Camilla Agrati; il secondo con la squadra della categoria allieve composta da Greta Ormenese, Chiara Pedoto, Sabrina Sala.

A Nuvolera Tanya Giaccheri ha ottenuto il punteggio più elevato tra le senior ma in quanto tesserata al Cs.Aeronautica Militare non è stata inserita nella classifica individuale. L’atleta si è rifatta, seppur parzialmente, vincendo l’argento con la squadra Bosco delle Querce di Seveso completata da Giorgia Rota e Annalisa Ferrari.