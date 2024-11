Tiro con l’arco, la medese Tanya Giaccheri senza limiti: arriva la sedicesima vittoria stagionale

Nel gruppo degli arcieri brianzoli che eccellono anche in gare indoor, spicca Tanya Giada Giaccheri, atleta di Meda tesserata al Cs Aeronautica Militare e che in talune manifestazioni può difendere i colori dell’Asd Bosco delle Querce di Seveso. Lo scorso fine settimana, nell’interregionale di Bollate organizzato dal Gruppo Arcieri Solesi, Giaccheri ha conquistato la sedicesima vittoria stagionale: nell’arco olimpico, categoria Senior, ha totalizzato 565 punti, diciotto in più rispetto ad Arianna Mansalvi (Tiro con l’Arco Erba), mentre al terzo posto si è insediata Sabrina Tanzi (Compagnia di Monza e della Brianza). Giaccheri (classe 1998) è cresciuta nella Compagnia d’Archi Meda, per poi diventare atleta di punta degli Arcieri Bosco delle Querce di Seveso, mentre risale al settembre 2018 il suo ingresso come aviere scelto nell’Aeronautica Militare. Ha iniziato all’età di sei anni partecipando a un corso locale, seguendo i genitori ed il fratello appassionati di tiro con l’arco. Provare, dopo tanta insistenza, continuare con profitto gli insegnamenti ed ottenere risultati sempre più eclatanti è stato un tutt’uno.

Tiro con l’arco: anche la Compagnia di Monza in evidenza

A Bollate (gara inserita nel ranking) sono saliti sul podio altri atleti della Compagnia di Monza. Sono i Seniores Mattia Amati, terzo nell’olimpico; Elena Impronti, terza Senior; Roberto Pancot e Francesco Sgura, primo e terzo nei Master specialità arco nudo. Tre squadre maschili di Monza hanno concluso la gara sul podio, sono la Senior seconda nell’olimpico, quindi quella Senior che ha vinto l’argento e quella Master l’oro nell’arco nudo. Giovanni Cacciamani nell’olimpico, Simona Biella nell’arco nudo, Master della Polisportiva Bellusco sezione tiro con l’arco, hanno vinto il bronzo. Medaglie individuali sono state vinte da Gianluigi Alberti (oro), Luigi Moreschi (argento) della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro, che con Emiliano Giuranno hanno vinto l’oro con la squadra.

Tiro con l’arco: Burarco Vimercate protagonista a Bussero

A Bussero, altra gara inserita nel ranking, hanno raccolto importanti punteggi tre atlete della Burarco Vimercate. Sono Virginia Rizzi, Senior che nell’olimpico ha vinto l’oro, Giulia Cavalleri, Senior l’argento nel compound. Quest’ultima con Giulia Pesci, Valeria Giacomina Fermini ha conquistato il primo posto nella squadra che ha gareggiato nel compound.