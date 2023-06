Tiro con l’arco: Giaccheri e Mangerini trionfano alle gare di Milano

Arcieri brianzoli come Robin Hood. In una gara disputata a Milano, organizzata dagli arcieri San Bernardo, Tanya Giaccheri di Meda (A.Bosco delle Querce – Seveso) e Alessio Mangerini (Comp.Arcieri del Sole – Solaro), grazie alla loro mira infallibile, hanno festeggiato con la conquista del primo posto nelle rispettive categorie anche la decima e la settima vittoria in questa stagione, entrambe ottenute nella divisione arco compound. Nel capoluogo lombardo, Mangerini (peraltro reduce dalla conquista del primo posto ad Almenno San Bartolomeo in una impegnativa gara di tiro di campagna) ha vinto anche l’oro con la squadra senior completata da Luca Alberti e Mattia Palmieri. Inoltre, un’altra squadra di Solaro ha vinto l’oro nell’arco nudo, con gli atleti senior Massino Egidio Volpi, Cristian Trolese, Emiliano Giuranno.

Tiro con l’arco: il torneo allo Snef Lambrone

In una gara interregionale di tiro con l’arco a 72 frecce organizzata dall’Asd Tiro con l’Arco Erba nell’area del Centro Sportivo Snef Lambrone, valida per la qualifica ai Campionati italiani, ancora una volta arcieri brianzoli hanno conquistato il primo posto sul podio in diverse specialità. Tre sono affiliati alla Compagnia del Sole di Solaro: nella divisione arco olimpico si sono imposti Alberto Costanza (junior) e Ylenia Piao (allieve); nell’arco nudo, l’allieva Federica Gobbato. Il caso ha voluto inoltre che due arcieri di punta dell’ArCo Monza e Brianza, in gara nella categoria master, Simone Canzi e Massimo Marenghi abbiano condiviso il primo posto in classifica totalizzando lo stesso punteggio (623: ottenuto al termine delle varie sessioni di tiro) mentre Antonio Turini della Polisportiva Monticellese si è aggiudicato il bronzo con 616 punti. Gli arcieri monzesi Marenghi e Canzi con Massimo Valenti hanno conquistato il primo posto nella classifica a squadre per aver totalizzato 1856 punti, portando in tal modo la squadra ArCo Monza e Brianza al terzo posto nel ranking nazionale provvisorio.